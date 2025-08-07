Shaman и Лепс устроили концерт участникам пробки на Крымском мосту. Видео

Дрем 7 августа после восстановления движения по Крымскому мосту на его подъездах образовались очереди из примерно 3,5 тысячи автомобилей. Большинство из них направляются на полуостров. Со стороны Тамани в очереди на досмотр находятся около 2400 транспортных средств. Ожидание составляет более пяти часов. Со стороны Керчи проезда ожидают еще 1050 автомобилей.