Экс-участник «Фабрики звёзд» Пирцхалава попал на деньги, подравшись с Гребенщиковым

Ранее Ираклий Пирцхалава рассказал, кто из близких оказал ему поддержку, когда артист пережил клиническую смерть несколько лет назад. Особо певец выделил Юрия Стрелкина, который был на тот момент его менеджером, а также патриарха Грузии Илию II.