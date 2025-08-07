Ричмонд
Минцифры раскрыло схему доступа к интернету при блокировках

Доступ к мобильному интернету в условиях ограничений будет осуществляться по специально согласованной с операторами технической схеме, сообщил журналистам министр связи Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция», передает «Интерфакс».

Источник: Freepik

«То есть когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», — сказал министр и уточнил, что в белый список войдут «все ресурсы, нужные для жизни», среди которых приложения для такси, маркетплейсы, службы доставки.

Отдельно предусмотрено сохранение работы банкоматов, устройств самообслуживания и других устройств сетей интернета вещей, пояснил Шадаев.

В последние недели жители разных регионов России жалуются на сбои в работе мобильного интернета, власти регионов предупреждают об ограничениях связи из-за атак беспилотников.

Мобильный интернет отключают в связи с обеспечением безопасности, и поэтому мера является оправданной, заявил в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Все, что связано с безопасностью, все оправданно, и все является приоритетом. Угроза существует. Угроза очевидна», — подчеркнул он.

В середине июля «Известия» сообщили об обсуждении бизнесом и Минцифры единых правил отключения мобильного интернета. В настоящее время распоряжение об отключении сотовой связи отдают местные органы власти, МЧС и другие должностные лица и организации. При этом, как уточнили источники издания, требования бывают хаотичные.

Прежде ограничения на работу мобильного интернета вводили согласно указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, обычно это происходило во время подготовки к массовым мероприятиям, рассказал источник газеты. Он отметил, что «в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много».

