На пр. Машерова в Минске внесены изменения в движение общественного транспорта

С 20.00 в связи с ремонтными работами на пр. Машерова от пр. Победителей до ул. Тимирязева (не включая перекрестки) внесены изменения в организацию движения транспорта с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке, если не указано иное.