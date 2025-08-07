7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пр. Машерова в Минске внесены изменения в движение общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в «Минсктрансе».
С 20.00 в связи с ремонтными работами на пр. Машерова от пр. Победителей до ул. Тимирязева (не включая перекрестки) внесены изменения в организацию движения транспорта с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке, если не указано иное.
Так, движение автобусного маршрута № 46 организуется от ул. Куйбышева по проспектам Машерова, Победителей, улицам Саперов, Тимирязева, Домашевской и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений.
Изменения коснулись также автобуса № 163. Его маршрут организуется от ул. Немига по пр. Победителей, улицам Мельникайте, Кальварийской, Притыцкого и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений. -0-