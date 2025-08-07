Ричмонд
Обмен передовым опытом и обучение специалистов. Прокуратуры СНГ активизируют взаимодействие

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Координационного совета генеральных прокуроров СНГ посетила Узбекистан с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в Информационном бюро Секретариата КСГП СНГ.

Во время визита обсуждены вопросы правового взаимодействия, а также перспективные направления международного сотрудничества. Кроме того, подчеркнута важность активизации обмена передовым опытом, совместных мероприятий, включая по линии обучения и повышения квалификации сотрудников.

Стороны подтвердили приверженность к дальнейшему развитию стратегического взаимодействия, основанного на принципах взаимного уважения, открытости и доверия. -0-