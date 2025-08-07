Ричмонд
Люди с особенностями развития и инвалидностью смогут подобрать подходящую профессию на сайте РИПО

Здесь можно найти профориентационные методики, списки вузов и колледжей (включая инклюзивные группы), описания 17 доступных профессий, информацию об образовании, трудоустройстве и адаптации, а также практические руководства и карты поддержки.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запущен новый ресурс для профориентации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и ограниченными психофизическими возможностями (ОПФР), сообщили БЕЛТА в Министерстве образования.

На базе Республиканского института профессионального образования (РИПО) начал работу сайт «Профессиональные траектории». «Это уникальная платформа для лиц с особенностями психофизического развития и инвалидностью. Здесь можно найти профориентационные методики, списки вузов и колледжей (включая инклюзивные группы), описания 17 доступных профессий, информацию об образовании, трудоустройстве и адаптации, а также практические руководства и карты поддержки», — рассказали в ведомстве. -0-