Люди с особенностями развития и инвалидностью смогут подобрать подходящую профессию на сайте РИПО

На базе Республиканского института профессионального образования (РИПО) начал работу сайт «Профессиональные траектории». «Это уникальная платформа для лиц с особенностями психофизического развития и инвалидностью. Здесь можно найти профориентационные методики, списки вузов и колледжей (включая инклюзивные группы), описания 17 доступных профессий, информацию об образовании, трудоустройстве и адаптации, а также практические руководства и карты поддержки», — рассказали в ведомстве. -0-