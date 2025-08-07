Ричмонд
Уехавший из России известный артист попал под машину

Уехавшего из России юмориста Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сбила машина, когда он ехал на велосипеде.

Уехавшего из России юмориста Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сбила машина, когда он ехал на велосипеде. Об этом сообщила журналистка Божена Рынска в своем Telegram-канале.

Дорожно-транспортное происшествие, по ее словам, произошло три дня назад в Юрмале, где Галкин* находится с женой — певицей Аллой Пугачевой.

Журналистка уточнила, что артист соблюдал правила и был в шлеме. Телеведущий во время ДТП повредил руку.

Рынска отметила, что автомобиль выезжал с боковой дороги на главную и сбил комика. За рулем была женщина на очень старом «Фольксвагене», которая даже не притормозила. Галкину* разрезало руку — артерию, сухожилия.

Ранее Алла Пугачева рассказала, как ей удается «так потрясающе выглядеть» в свои 76 лет.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.