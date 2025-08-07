Минцифры подготовило схему доступа к интернету при его ограничении

Минцифры и операторы связи подготовили техническую схему, которая предоставит россиянам доступ к мобильному интернету при его ограничении в рамках обеспечения безопасности, сообщил глава министерства Максут Шадаев, пишет ТАСС.
«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче (текст для определения, является ли пользователь человеком — прим. ред.) пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — рассказал Максут Шадаев в кулуарах конференции в Калуге.
По его словам, в соответствующий список войдут «любые сервисы массового использования» — маркетплейсы, такси, службы доставки.
Ранее сообщалось, что Минцифры и бизнес обсуждают введение единых правил отключения мобильного интернета, которые из-за опасности атаки дронов стали частым явлением. Об этом заявили высокопоставленный федеральный чиновник и топ-менеджер одной из сотовых компаний.