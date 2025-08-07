Минцифры подготовило схему доступа к интернету при его ограничении

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче (текст для определения, является ли пользователь человеком — прим. ред.) пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — рассказал Максут Шадаев в кулуарах конференции в Калуге.