Август не сдается — жара опять набирает обороты: В Молдове +30 и выше

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 8 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем +30−31. Ветер стихнет. Средняя скорость — 9 км/час, максимальные порывы — 22 км/час. Облачность 11%. Вероятность дождя — низкая. Ночью около 17 градусов со знаком плюс.

В этот день в прошлом году в столице было +32.

На юге Молдовы днем +31−32 ночью — плюс 16−17. Переменная облачность, безветренно.

На севере страны днем +26, ночью +11−13, ветер слабый.

В последующие сутки температура воздуха повысится.

Напомним, что на юге и в центре Молдовы из-за высоких температур объявлен «желтый код» пожарной опасности.

