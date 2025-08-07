Август не сдается — жара опять набирает обороты: В Молдове +30 и выше

В Кишиневе днем +30−31. Ветер стихнет. Средняя скорость — 9 км/час, максимальные порывы — 22 км/час. Облачность 11%. Вероятность дождя — низкая. Ночью около 17 градусов со знаком плюс.
В этот день в прошлом году в столице было +32.
На юге Молдовы днем +31−32 ночью — плюс 16−17. Переменная облачность, безветренно.
На севере страны днем +26, ночью +11−13, ветер слабый.
В последующие сутки температура воздуха повысится.
Напомним, что на юге и в центре Молдовы из-за высоких температур объявлен «желтый код» пожарной опасности.
