Минцифры подготовило схему доступа к мобильному интернету в условиях ограничений

Минцифры совместно с операторами связи согласовало техническую схему доступа россиян к мобильному интернету в условиях его ограничений по причине безопасности. В частности, граждане не потеряют доступ к такси, службам доставки и маркетплейсам. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
— Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M (межмашинного взаимодействия — прим. «ВМ»), также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, платежные терминалы и другие устройства, — подчеркнул Шадаев на конференции «Цифровая эволюция» в Калуге.
Он добавил, что специалисты Минцифры отдельно пропишут периоды охлаждения для иностранных sim-карт, которые попадают в российский роуминг. Такое решение позволит исключить возможность использования мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками, передает ТАСС.
Для того, чтобы оставаться на связи во время отключения мобильного интернета, доктор технических наук Елена Максимова посоветовала загрузить карты на устройство для навигации по городу, а также сохранить или распечатать электронные версии билетов на поезд, самолет или концерт.