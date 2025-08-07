Минцифры РФ предлагает создать SIM-карты для детей до 14 лет

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает ввести в оборот специальные SIM-карты для детей до 14 лет, которые будут оснащены родительским контролем. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
«Минцифры предлагает ввести отдельные детские sim-карты, которые будут иметь определенные настраиваемые родителем средства фильтрации трафика. По ним также будет обеспечиваться блокировка доступа в социальные сети, в которых есть возрастные ограничения», — пояснил министр.
Такие SIM-карты будут оформляться родителями отдельно на детей, и изначально будут содержать набор встроенных мер безопасности. Если ребёнок попробует авторизоваться с такой SIM-картой в соцсети, где требуется возраст 16+, система не пропустит его, уточнил Шадаев.
Министр отметил, что, хотя не все родители могут хотеть использовать такие решения, ведомство считает, что большинство заинтересовано в защите детей в цифровой среде. Операторы связи будут обязаны предоставлять эту услугу по запросу, а реализация инициативы планируется через законодательное регулирование.
«Родители будут вправе решать, нужны им такие SIM-карты или нет», — заключил Шадаев.
Ранее глава Минцифры сообщил, что ведомство выявило 56 человек, которые владеют 1,2 млн активных SIM-карт.