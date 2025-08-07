Разгадана стратегия Трампа: притворяется безумцем

Дональд Трамп сумасшедший?
Этим вопросом задаются люди по всему миру, и давно, но проблема с головой Трампа стала особенно их волновать при его втором президентском сроке.
Возможно, это волнение стало усугубляться еще в декабре, когда Трамп объявил, что США обязательно возьмут Гренландию, нравится ли гренландцам и Дании это или нет, потому что такой захват, мол, «абсолютно необходим для безопасности США», а также вдобавок чтобы «обеспечивать свободу по всему миру».
Или когда Трамп в феврале обещал взять под американский контроль весь сектор Газа, депортировать оттуда более 2 млн жителей и построить там новую «Ривьеру на Ближнем Востоке».
Или когда в апреле он объявил, что намерен ввести чрезвычайно высокие пошлины против почти всех стран мира, включая 145-процентную пошлину против третьего по величине торгового партнера США — Китая.
Или когда он недавно угрожал ввести дополнительную 100-процентную пошлину против всего экспорта Китая, Индии, Турции и других покупателей российских природных ресурсов, чтобы они отказались от этих сделок, тем самым лишая Россию важного источника финансирования СВО.
На самом деле Трамп сам ответил на вопрос о своей вменяемости в интервью Wall Street Journal в прошлом году, когда озвучил конкретную причину, почему Китай не нападет на Тайвань, пока он является президентом США, — потому что «Си знает, что я [нецензурное слово] сумасшедший!». По логике Трампа, Си воздерживается от нападения, зная, что ответ от президента США может быть «безумным».
Но, скорее всего, у Трампа нет клинического сумасшествия. Он просто притворяется чрезмерно неадекватным человеком, используя так называемую «стратегию безумца». Его цель — пугать и шантажировать союзников и противников так, чтобы они согласились на его жесткие требования.
И такая методика управления, надо сказать, небезуспешна.
Возьмите, к примеру, торговое соглашение, которое на прошлой неделе было заключено между США и ЕС. До этого Трамп угрожал членам ЕС 50-процентной пошлиной на весь их экспорт в США, который в прошлом году оценивался в $600 млрд. Это, безусловно, гигантская сумма, что делает США самым крупным экспортным рынком для стран ЕС (да и для десятка других стран мира тоже).
Чтобы избежать этой губительной для Европы пошлины, которая нанесла бы сокрушительный ущерб ее экономике, ЕС согласился на более «скромную» пошлину на свой экспорт в США — 15% (до Трампа это было лишь 2,5%). Хотя 15% пошлины является увеличением в 6 раз, это все равно гораздо меньше, чем 50%, которыми Трамп угрожал. В итоге Европа как бы вздохнула с облегчением, согласившись на «всего лишь» 15-процентную пошлину.
Плюс к этому Европа согласилась снизить свою пошлину до абсолютного минимума на американские товары и взяла на себя обязательства купить американских энергетических ресурсов на $750 млрд и инвестировать в разные объекты США $600 млрд. Правда, не факт, что европейские страны смогут в итоге выполнить эти обязательства в полном объеме. Но даже если только половина обязательств будет выполнена, то все равно стратегию шантажа Трампа можно считать удачной. Ай да Трамп, ай да молодец!
Трампу удалось сорвать такой большой куш для США, потому что он удачно применил свою «стратегию безумца» на практике. Если бы ЕС считал, что угрозы Трампа были всего лишь блефом, то просто проигнорировал бы его шантаж. Но Евросоюз считал, что Трамп действительно мог бы выполнить угрозу ввести 50-процентную пошлину на весь европейский экспорт в Америку, что реально было бы безумием, потому что это нанесло бы колоссальный ущерб самой американской экономике.
Вообще, Трамп высокомерно относится не только к Европе, но почти ко всем странам мира — как властный начальник относится к своим подчиненным, согласно известному в России принципу «я начальник — ты дурак». В этой связи чрезвычайно важно для Трампа, чтобы другие страны его боялись, в том числе и его неадекватности.
Трампу, разумеется, абсолютно все равно, нравится ли он европейским союзникам или нет. Он упорно гнет свою линию и действует без всякого политеса или учтивости. Трамп готов добиться своих целей, как он считает «на благо Америки», практически любыми способами, включая шантаж и вымогательство. Да, лидеры других стран поворчат о том, как крайне тяжело и неприятно работать с ним, но факт тот, что от него и от США никуда не денутся. Слишком уж Европа зависима. И многие другие страны, включая такие мощные экономические державы, как Япония и Южная Корея, находятся в том же положении, и поэтому они также были вынуждены заключить похожие торговые сделки с Трампом.
Любезно согласившись с условиями Трампа, Европа теперь является его самым милым другом. Так вышло, что от глубокого презрения Трампа (мол, «Европа состоит из жалких, никудышных халявщиков») до любви — один маленький шаг.
Таким образом, все предсказания скептиков о том, что сугубо нестандартные, нахрапистые, зачастую наглые и мафиозные методы Трампа по отношению к Европе и другим союзникам вобьют опасный клин между США и ними, не сбылись. А наоборот, теперь трансатлантический союз и партнерство со странами вне Европы только укрепились.
Другое дело, что вовсе не все страны, конечно, поддаются на шантаж Трампа. Россия, Китай, Индия и Бразилия являются яркими тому примерами. Они в корне отвергают исходную позицию президента США, что он их «начальник», которому они должны подчиняться, если хотят и дальше получать все щедрые и выгодные дивиденды от сотрудничества с Америкой.
Как бы то ни было, лицемерие Трампа очевидно. С одной стороны, он жестко борется против протекционизма других стран, когда они вводят пошлины против американских товаров. Но вместе с тем президент США, бесспорно, сам является крупнейшим протекционистом в мире, введя 15−20-процентную пошлину на львиную долю импорта в США.
И у Трампа весьма оригинальное оправдание этому, оно исходит из того, что США являются, без всякого сомнения, самым крупным и привлекательным для всего мира потребительским рынком, который оценивается в $19 триллионов. Трамп относится к американскому рынку, как будто он владелец крупного, сверхпопулярного вещевого рынка, который взимает большой взнос с торговцев, желающих там открыть павильоны или будки для продажи своих товаров. Та пошлина в 15−20%, которую Трамп вводит на импортные товары, напоминает «вступительный взнос» на вещевом рынке. По сути дела, Трамп заявляет: «Экспортеры всех стран! Хотите зарабатывать огромные деньги на богатом американском рынке? Тогда заплатите за эту привилегию! Делиться надо!».
При этом Трамп считает дураками всех предшествующих президентов США, которые разрешили иностранным компаниям продавать свои товары на американском рынке совершенно бесплатно. Именно поэтому он намерен положить конец этой «халяве».
И совокупная сумма этих «вступительных взносов» в виде оплаты пошлин со стороны иностранных экспортеров вполне может дойти до $400 млрд в год, что, конечно, будет привлекательной добавкой в государственную казну США.
Другое дело, что именно американские импортеры будут платить эти пошлины, а не иностранные экспортеры, и эти новые расходы во многом будут переданы по торговой цепочке американским потребителям, что повысит инфляцию в США. Но зато иностранцы вложат сотни миллиардов долларов в Америку, согласно условиям торговых сделок, которые Трамп заключил с партнерами; и теперь американские экспортеры будут продавать гораздо больше своих товаров по всему миру.
Надо признать, что, когда Трамп применял «стратегию безумца», он добился того, чего другие американские президенты добиться никак не могли, — прежде всего снижения пошлин на американские экспортные товары и увеличения военных расходов у членов НАТО до 5% собственных ВВП. Кстати, все предыдущие намеки Трампа о том, что США могут не выполнять все обязательства по НАТО или вообще из него выйти, также послужили эффективным инструментом шантажа, чтобы заставить всех членов НАТО наконец-то раскошеливаться до 5%.
Примечательно, что другие президенты выдвигали те же самые требования блоку НАТО, но, поскольку они это делали слишком вежливо и мягко, у них не получилось. А у Трампа получилось, т.к. он этого требовал предельно жестко и бесцеремонно под своей общей «стратегией безумца».
Получается в итоге, что не так безумен Трамп, как его малюют. На самом деле его «безумие» вполне разумное и приносит ему конкретные дивиденды. В этом смысле Трамп воплощает известные слова Шекспира из «Гамлета»: «Хоть это и безумие, но в нем есть какая-то логичность».