Разгадана стратегия Трампа: притворяется безумцем

Трампу, разумеется, абсолютно все равно, нравится ли он европейским союзникам или нет. Он упорно гнет свою линию и действует без всякого политеса или учтивости. Трамп готов добиться своих целей, как он считает «на благо Америки», практически любыми способами, включая шантаж и вымогательство. Да, лидеры других стран поворчат о том, как крайне тяжело и неприятно работать с ним, но факт тот, что от него и от США никуда не денутся. Слишком уж Европа зависима. И многие другие страны, включая такие мощные экономические державы, как Япония и Южная Корея, находятся в том же положении, и поэтому они также были вынуждены заключить похожие торговые сделки с Трампом.