Воронежские врачи удалили 33-летней женщине 34 раковых опухоли

Воронежским врачам удалось удалить 34 раковые опухоли у пациентки с лейомиосаркомой. О необычном случае сообщили в пресс-службе Воронежского областного научно-клинического центра.
Метастатические опухоли размером от 0,3 см до 9×10 сантиметров располагались различных областях брюшной полости и малого таза 33-летней пациентки.
Решение о проведении операции вынес мультидисциплинарный консилиум по результатам обследований женщины с прогрессирующей онкологией.
— Пациентка после хирургического лечения чувствует себя удовлетворительно, выписана из стационара онкоцентра и проходит дальнейшее лечение с применением таргетной лекарственной терапии, в нашей клинике, — говорится в материале.
В середине июля врачи НМИЦ онкологии имени Блохина в ходе операции удалили Сергею Филимоненкову половину тела из-за рака кожи. Мужчина на протяжении почти 25 лет был прикован к инвалидной коляске из-за тяжелой травмы, которую он получил в результате аварии. Затем мужчина перенес остеомиелит, а в 2024 году онкологи Смоленска диагностировали ему рак кожи. К тому моменту плоскоклеточный рак поразил почти всю поясницу.