На Украине сотрудники ТЦК похитили священника православной церкви

Сотрудники украинского территориального центра комплектования (ТЦК) похитили священника канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Казацкий».
Согласно информации источника, пятеро сотрудников военкомата задержали священнослужителя Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отца Карпа. В этот момент мужчина находился на Соборной площади города. В настоящее время представитель церкви пребывает в отделении ТЦК.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ровненской области Украины сотрудники военкомата задержали двух священнослужителей Украинской православной церкви. Работники ТЦК заключили под стражу настоятелей Свято-Духовского храма в селе Моквинские Хутора и Покровского храма в населенном пункте Песков.