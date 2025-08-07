Дачники сносили заборы, чтобы выпустить воду с участков после наводнения

На один квадратный метр в столичном регионе вылилось примерно 50 литров воды, а где-то все 100. За одни только сутки здесь выпало 150% месячной нормы осадков.
Наро-Фоминск принял рекордные осадки — 97 мм. Этот показатель стал суточным рекордом для всего августа. В Солнечногорске и Домодедове улицы оказались затоплены, а вода местами проникла в подъезды жилых домов. Особенно пострадали садоводческие товарищества — повалены деревья, размыты дороги; например, между Кубинкой и Звенигородом небольшой ручей превратился в мощную горную реку. Участки в некоторых местах превратились в настоящие озера. В деревне Терновка под Наро-Фоминском даже пришлось частично сносить заборы, чтобы спустить воду с участков. Разлившаяся из-за дождей речка Сторожка затопила участки в СНТ «Рассвет» Одинцовского округа. Детская площадка перед домом стала похожа на аквапарк.
Жители коттеджного поселка «Рижские зори» до сих пор устраняют последствия осадков, которые выпали в начале этой недели. Из-за сильных ливней почти на каждой улице возникли лужи глубиной в полметра.
Сестры Анастасия и Ольга рассказали, что их никто не предупредил о проблемах с подтоплениями при покупке участка в поселке. Чтобы устранить последствия непогоды, девушки вместе с соседями купили насос и откачивают воду. Однако даже он не всегда помогает.
В городе Одинцово Московской области в результате ливня автомобили ушли под воду. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал «Что там, Москва?». На кадрах видно, что автомобили затоплены до уровня лобового стекла. Если такие «утопленники» не застрахованы, то они из движимого имущества чаще всего навсегда превращаются в недвижимое. Метаморфозы природных явлений все чаще ставят жителей Московского региона в тупик. Вот сегодня, практически посреди лета, сложилась паводковая ситуация, характерная для апреля. Уровень воды в нескольких реках Москвы и Подмосковья достиг опасных отметок из-за дождей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, осадки в столице в начале недели были экстремальными — выпало от половины месячной нормы, а на юге города еще больше.
«Это привело к существенному повышению уровня воды в реках. Причем это вполне можно назвать паводками», — сказал Вильфанд.
В ближайшие дни уровень воды в реках Наре, Пахре, Северке и Озерне может вырасти на 30−50 см, предупредил синоптик. Возможны подтопления: притоки Москвы-реки начнут выходить не только на пойму, но и за нее — в нежилые зоны.
Председатель Московского союза садоводов и агроном Андрей Туманов уверен, что такие дожди благо и очень желанны. Он рассказал, что недавно сам копал картошку на даче после ночного ливня и заметил, что земля под поверхностью все еще сухая. По его словам, почвы и условия разные, но у плохого хозяина всегда найдутся причины для неудач в саду, а хороший садовод заранее организует простейшие мелиоративные работы, чтобы защитить участок от сильных дождей и паводков.