Дачники сносили заборы, чтобы выпустить воду с участков после наводнения

В городе Одинцово Московской области в результате ливня автомобили ушли под воду. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал «Что там, Москва?». На кадрах видно, что автомобили затоплены до уровня лобового стекла. Если такие «утопленники» не застрахованы, то они из движимого имущества чаще всего навсегда превращаются в недвижимое. Метаморфозы природных явлений все чаще ставят жителей Московского региона в тупик. Вот сегодня, практически посреди лета, сложилась паводковая ситуация, характерная для апреля. Уровень воды в нескольких реках Москвы и Подмосковья достиг опасных отметок из-за дождей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, осадки в столице в начале недели были экстремальными — выпало от половины месячной нормы, а на юге города еще больше.