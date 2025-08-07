Пирцхалава заявил, что ударил Гребенщикова из-за запаха наркотиков

Певец Ираклий Пирцхалава назвал причиной драки с коллегой по «Фабрике звёзд» Михаилом Гребенщиковым запах наркотиков и оскорбление на национальной почве. Через своего представителя он сообщил Mash, что во время фестиваля «Арт-футбол» у гостиницы «Альфа» почувствовал подозрительный запах и сделал замечание, а в ответ услышав этническое оскорбление.