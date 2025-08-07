Пирцхалава заявил, что ударил Гребенщикова из-за запаха наркотиков

Пирцхалава признал, что не сдержал эмоций, но призвал не придавать случившемуся политического значения. Артист подчеркнул, что, будучи уроженцем России, отвергает как употребление наркотиков, так и межнациональную рознь.
При этом певец заявил, что осознаёт неправомерность своих действий. Для него этот инцидент стал важным уроком о недопустимости физического насилия.
Напомним, сегодня стало известно, что Ираклий Пирцхалава получил штраф за драку с участником первого сезона «Фабрики звёзд» Михаилом Гребенщиковым. Драка обошлась без серьёзных последствий, поэтому артист отделался штрафом в 15 тысяч.