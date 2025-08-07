Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пирцхалава заявил, что ударил Гребенщикова из-за запаха наркотиков

Певец Ираклий Пирцхалава назвал причиной драки с коллегой по «Фабрике звёзд» Михаилом Гребенщиковым запах наркотиков и оскорбление на национальной почве. Через своего представителя он сообщил Mash, что во время фестиваля «Арт-футбол» у гостиницы «Альфа» почувствовал подозрительный запах и сделал замечание, а в ответ услышав этническое оскорбление.

Источник: Life.ru

Пирцхалава признал, что не сдержал эмоций, но призвал не придавать случившемуся политического значения. Артист подчеркнул, что, будучи уроженцем России, отвергает как употребление наркотиков, так и межнациональную рознь.

При этом певец заявил, что осознаёт неправомерность своих действий. Для него этот инцидент стал важным уроком о недопустимости физического насилия.

Напомним, сегодня стало известно, что Ираклий Пирцхалава получил штраф за драку с участником первого сезона «Фабрики звёзд» Михаилом Гребенщиковым. Драка обошлась без серьёзных последствий, поэтому артист отделался штрафом в 15 тысяч.