Ростовчане стали не справляться с ипотечными платежами

На конец первого полугодия 2025 года объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Ростовской области достиг 3,6 млрд руб. Это в 2,1 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Доля просроченных кредитов в регионе увеличилась на 0,4% и составила 0,78%, сообщают СМИ со ссылкой на данные аналитиков сервиса.