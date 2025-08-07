Ричмонд
Ростовчане стали не справляться с ипотечными платежами

Объем просроченной ипотеки в Ростовской области вырос в 2,1 раза.

Источник: Комсомольская правда

На конец первого полугодия 2025 года объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Ростовской области достиг 3,6 млрд руб. Это в 2,1 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Доля просроченных кредитов в регионе увеличилась на 0,4% и составила 0,78%, сообщают СМИ со ссылкой на данные аналитиков сервиса.

По данным экспертов, ситуация с просроченной ипотекой в российских регионах остается стабильной. Наибольшая доля «плохих» кредитов сохраняется в Краснодарском крае, республиках Кавказа, а также в Тыве, Хакасии и Адыгее.

Кстати, лидерами по объему просрочки на душу населения стали Тыва и Северная Осетия. Высокие показатели также зафиксированы в Москве и Краснодарском крае.

