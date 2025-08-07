Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оштрафовал устроивших заплыв без одежды на пляже в Сочи

Лазаревский районный суд назначил штрафы в размере одной тысячи рублей россиянам, купавшимся без одежды на общественном пляже в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Суд Краснодарского края оштрафовал пятерых женщин и шестерых мужчин, устроивших «голый заплыв» на общественном пляже в Сочи. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно заявлению, Лазаревский районный суд назначил россиянам административные штрафы в размере тысячи рублей за купание без одежды в общественном месте.

Отмечается, что россияне раскаялись в содеянном и признали свою вину. Представители суда также отметили, что действия фигурантов инцидента продемонстрировали неуважение задержанных к обществу и его моральным ценностям.

Напомним, что инцидент произошел 6 августа. Некоторые очевидцы произошедшего отмечали, что купание россиян было похоже на некие ритуалы сектантов — люди держались за руки, а затем отправились купаться без одежды.