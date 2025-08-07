Суд оштрафовал устроивших заплыв без одежды на пляже в Сочи

Суд Краснодарского края оштрафовал пятерых женщин и шестерых мужчин, устроивших «голый заплыв» на общественном пляже в Сочи. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.
Согласно заявлению, Лазаревский районный суд назначил россиянам административные штрафы в размере тысячи рублей за купание без одежды в общественном месте.
Отмечается, что россияне раскаялись в содеянном и признали свою вину. Представители суда также отметили, что действия фигурантов инцидента продемонстрировали неуважение задержанных к обществу и его моральным ценностям.
Напомним, что инцидент произошел 6 августа. Некоторые очевидцы произошедшего отмечали, что купание россиян было похоже на некие ритуалы сектантов — люди держались за руки, а затем отправились купаться без одежды.