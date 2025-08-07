Головин рассказал о новом сезоне «Папиных дочек» и тренде на моду 2000-х

Что же касается съемок четвертого сезона, Александр Головин рассказал aif.ru: «У меня была совместная сцена с Веником — единственным родным персонажем, с которым я работал раньше. Филипп потрясающий. Здорово было встретиться, поговорить о спектаклях, кино и спорте. Очень мило пообщались, обсудили всё, обменялись новостями. Давно не виделись. А вот с Дашей Мельниковой не так давно. С Мирославой Карпович у нас были антрепризы, с Мишей Казаковым пересекались на съёмках различных программ. Редко случаются встречи, но они всегда приятные».