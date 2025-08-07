Головин рассказал о новом сезоне «Папиных дочек» и тренде на моду 2000-х

18 августа на СТС выходит четвёртый сезон комедийного сериала «Папины дочки. Новые», где сыграют Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Дарья Мельникова, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Анна Димова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов, Тимофей Кочнев, Александр Головин и другие актеры.
Сюрпризом для поклонников сериала станет возвращение учителя информатики Павла Сергеевича в исполнении Александра Головина. В этом отражается явный тренд на моду 1990−2000-х годов.
«Меня до сих пор часто узнают по этой роли, что очень приятно, — признается Головин. — Сейчас в целом тренд на возвращение историй 2000-х, поэтому я не против появления и новых серий другого сериала— “Кадетства”».
«Здорово, что “Папиных дочек” зрители любят спустя столько лет, — говорит aif.ru Александр Головин. — Говорят же, когда у мужчины рождается дочка, он меняется на все сто процентов, становится мягче и трогательнее. Наверное, именно это и привлекает аудиторию. В принципе, “Папины дочки” — чуть ли не единственный сериал про девочек, так что мне понятна такая популярность проекта».
Что же касается съемок четвертого сезона, Александр Головин рассказал aif.ru: «У меня была совместная сцена с Веником — единственным родным персонажем, с которым я работал раньше. Филипп потрясающий. Здорово было встретиться, поговорить о спектаклях, кино и спорте. Очень мило пообщались, обсудили всё, обменялись новостями. Давно не виделись. А вот с Дашей Мельниковой не так давно. С Мирославой Карпович у нас были антрепризы, с Мишей Казаковым пересекались на съёмках различных программ. Редко случаются встречи, но они всегда приятные».
Отметим, в четвёртом сезоне сериала дочки, узнав о тайном романе Веника (Филипп Бледный) и школьного психолога Татьяны (Ксения Теплова), устраивают папе бойкот. Заслужить прощение и вернуть доверие детей — задача со звёздочкой. Ведь желание девочек предотвратить появление мачехи в доме настолько велико, что они готовы даже к голодовке. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля.