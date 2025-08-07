Эта простая привычка поможет снизить риски инфаркта

Люди с повышенным давлением могут снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний при ходьбе, но даже не обязательно достигая лимита в 10 тысяч шагов. Согласно результатам исследования в European Journal of Preventive Cardiology, даже дополнительная тысяча шагов в день существенно снижает риски инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Ученые уверяют: чем быстрее ходьба — тем лучше эффект.