Суд РФ счел слово «хохлы» разжиганием ненависти к гражданам Украины

Как следует из документов на сайте суда, в ходе конфликта с другим участником переписки по фамилии Ищенко женщина написала: «Вы все хохлы подлые», а также писала другие оскорбительные высказывания с использованием слова «хохлы». В постановлении суда отмечается, что эти действия были публичными и направлены на унижение достоинства человека по признаку национальности.