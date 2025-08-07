Axios: Уиткофф расскажет представителям Украины и Европы о встрече с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф намерен провести 7 августа видеоконференцию с высокопоставленными европейскими чиновниками. Там он расскажет о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным и обсудит дальнейшие шаги, включая возможную встречу Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
— Стив Уиткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, — передает портал.
Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее в Кремле заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Российско-американская встреча продлилась около трех часов. По ее итогам Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель провел «очень продуктивную» встречу с российским лидером.
В тот же день в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем глава Белого дома заявил, что встреча его Уиткоффа с Путиным оказалась «продуктивнее, чем ожидалось».