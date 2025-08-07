ВСМ Москва — Петербург внесена в проект московского метро на 2026−2030 годы

Как писал сайт KP.RU, в марте 2024 года президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург. Глава государства отметил, что магистраль пройдет по территории шести российских регионов, в которых проживает около 30 миллионов человек.