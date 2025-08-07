ВСМ Москва — Петербург внесена в проект московского метро на 2026−2030 годы

Высокоскоростная магистраль (ВСМ), связывающая Москву и Санкт-Петербург, добавлена в карту развития рельсового каркаса столицы 2026−2030 годов. Об этом сообщил информационный центр ВСМ.
«Включение высокоскоростной железнодорожной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами страны», — говорится в сообщении.
В публикации отметили, что реализация этого проекта ВСМ является важным шагом в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая в будущем охватит около 80% населения России.
Как писал сайт KP.RU, в марте 2024 года президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в открытии высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург. Глава государства отметил, что магистраль пройдет по территории шести российских регионов, в которых проживает около 30 миллионов человек.
Кроме того, стало известно, что Правительство РФ в 2025 году выделит не менее 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возведение ВСМ Москва — Петербург.