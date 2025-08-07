Минтруд: Число россиян уменьшится на 6,2 миллиона человек в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет существенно сократиться количество россиян в возрасте от 30 до 39 лет. Согласно статистике заместителя министра труда и социальной защиты РФ Дмитрия Платыгина, ожидается отток населения на 6,2 миллиона человек.
Так, если в 2024 году число россиян в возрасте от 30 до 34 лет достигало и превышало 10 миллионов человек, то к 2030 году число людей в этом возрастом диапазоне упадет до 7,3 миллиона граждан.
В свою очередь, в прошлом году количество россиян в возрасте от 35 до 39 лет составляло около 12,8 миллиона человек, но спустя пять лет ожидается регресс до 9,3 миллиона.
Однако есть и положительные прогнозы. Так, к 2030 году вырастет число россиян в возрасте до 29 лет и возрастном диапазоне от 40 до 59 лет.
— Это наше своеобразное окно возможностей. Чуть забегая вперед, скажу, что до 2030 года примерно 2,2 млн [человек] необходимо дополнительно ежегодно вовлекать на рынок труда для удовлетворения потребности работодателей, — сказал Платыгин на пленарной сессии форума «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты». Его слова приводят «Вести».
До этого в Госдуме представили законопроект, который предлагает повторную выплату материнского капитала за рождение каждого последующего ребенка с увеличением его размера на 25 процентов от предыдущей суммы.