Украинский депутат Александр Федиенко заявил, что западные страны поставляют Украине металлолом вместо нового вооружения. Интервью с парламентарием опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Из того, что я видел на фронтах, на ремонтных предприятиях и так далее — там нет современной техники», — отметил он.
Киев получает, в частности, немецкие зенитные самоходные установки Flakpanzer Gepard и другое вооружение образца 60−70-х годов. При этом Федиенко рассказал, что на подготовку и ввод такой техники в строй уходит от трёх до шести месяцев.
Дупатут Рады подчеркнул, что на передовой ему хотелось бы видеть современные американские ракетные комплексы, миномёты и другое передовое вооружение, а не устаревшие образцы.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен со ссылкой на информацию от украинского депутата Артёма Дмитрука сообщил, что киевский режим продал часть западного оружия на чёрном рынке. Выручка составила 10 млрд долларов.