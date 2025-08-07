«Лето, краски, солнечный свет». Яркую выставку представили в Национальном художественном музее

Как рассказала заведующая отделом белорусского искусства ХХ-ХХI вв. Национального художественного музея Светлана Кот, в экспозицию вошли более 50 предметов из музейных фондов. «Музеи часто делают сезонные выставки, и мы не исключение. Многие представленные здесь работы, особенно этюды, выставляются очень редко. Этюд — это всегда про что-то мимолетное и очень личное, поэтому они не всегда становятся предметом для экспозиции», — заметила Светлана Кот.