«Лето, краски, солнечный свет». Яркую выставку представили в Национальном художественном музее

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку «Лета. Спякота» представили в Национальном художественном музее, передает корреспондент БЕЛТА.
Экспозиция посвящена репрезентации образа лета, летнего зноя и других сюжетно-тематических его вариаций в разных интерпретациях белорусских художников. Семантика образа солнца здесь трактуется в широкой палитре смысловых оттенков: от архетипического фольклорного солярного знака и его современного пластического звучания, солнечного света как эмоциональной краски изобразительного языка, до кинематографических свойств света солнца, представленных в сюжетно-тематических композициях.
Как рассказала заведующая отделом белорусского искусства ХХ-ХХI вв. Национального художественного музея Светлана Кот, в экспозицию вошли более 50 предметов из музейных фондов. «Музеи часто делают сезонные выставки, и мы не исключение. Многие представленные здесь работы, особенно этюды, выставляются очень редко. Этюд — это всегда про что-то мимолетное и очень личное, поэтому они не всегда становятся предметом для экспозиции», — заметила Светлана Кот.
По ее словам, выставка представляет настроение отдыха, ведь летом художники ездили на пленэры, посещали разные страны и города, привозили впечатления не на фотоаппарате, а в своих этюдах. Можно сказать, что эти работы — марки путешествий.
«Мы хотели показать разную интерпретацию лета, ведь это не только солнце, но и свежий воздух, цветы, настроение в портрете, сюжетные композиции, интерпретация современных художников, когда мы видим не фигуру, а ощущение и настроение. Здесь представлено лето в его самом ярком выражении», — подытожила Светлана Кот. −0-