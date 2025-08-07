Ричмонд
Экс-участник «Фабрики звезд» Иракли Пирцхалава признал вину в нанесении побоев

Иракли Пирцхалава избил человека в июне 2025 года, когда принимал участие в фестивале.

Источник: Комсомольская правда

Певец и бывший участник проекта «Фабрика звезд» Ираклий Пирцхалава признал вину в нанесении побоев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.

Отмечается, что в эпицентре скандала Пирцхалава оказался еще в июне 2025 года. Тогда он участвовал в фестивале «Арт-футбол», где поссорился с мужчиной. Певец счел его организатором и начал оскорблять, а затем набросился с кулаками. Как следствие, потерпевший обратился в больницу и снял побои.

Теперь, в августе 2025 года, последовало наказание. Суд оштрафовал Пирхалаву на 15 тысяч рублей по статье КоАП о нанесении побоев.

«Вину полностью признает, раскаивается, просит строго не наказывать», — говорится в документах.

Тем временем в Казани оштрафовал мужчину по имени Исус Христос. Его признали виновным в незаконной регистрации мигрантов. Он прописал в своей квартире площадью 31.9 квадратных метра сразу 45 человек. Теперь мужчина обязан выплатить 13 тысяч рублей.