Экс-участник «Фабрики звезд» Иракли Пирцхалава признал вину в нанесении побоев

Отмечается, что в эпицентре скандала Пирцхалава оказался еще в июне 2025 года. Тогда он участвовал в фестивале «Арт-футбол», где поссорился с мужчиной. Певец счел его организатором и начал оскорблять, а затем набросился с кулаками. Как следствие, потерпевший обратился в больницу и снял побои.