Экс-участник «Фабрики звезд» Иракли Пирцхалава признал вину в нанесении побоев

Певец и бывший участник проекта «Фабрика звезд» Ираклий Пирцхалава признал вину в нанесении побоев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы.
Отмечается, что в эпицентре скандала Пирцхалава оказался еще в июне 2025 года. Тогда он участвовал в фестивале «Арт-футбол», где поссорился с мужчиной. Певец счел его организатором и начал оскорблять, а затем набросился с кулаками. Как следствие, потерпевший обратился в больницу и снял побои.
Теперь, в августе 2025 года, последовало наказание. Суд оштрафовал Пирхалаву на 15 тысяч рублей по статье КоАП о нанесении побоев.
«Вину полностью признает, раскаивается, просит строго не наказывать», — говорится в документах.
