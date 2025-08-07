Народные приметы на 8 августа 2025 года: что нельзя делать в Ермолаев день

не ссориться и не ругаться — это может вызвать острые неприятности;не давать и не брать инструменты в долг — вместе с ними можно потерять здоровье;не начинать крупных дел или поездок — рискованно и неудачно;не шить и не прясть — считалось, что сломанная нить «вяжет» беду;не держать кошку рядом при ночёвке — считалось, к болезни;не допускать шумных звуков и скандалов в доме — слизница держит дом в мире.