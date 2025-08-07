Народные приметы на 8 августа 2025 года: что нельзя делать в Ермолаев день

Какой сегодня день по народному календарю.
8 августа по народной традиции — Ермолаев день, посвящён памяти мученика Ермолая, а также его спутников, проповедников веры. Этот день считался временем особой силы для сбора целебных трав, начиналась активная подготовка к холодам. Часто говорили: «на Ермолая — по утренней росе травы собирай, силу их не теряй». День сочетает духовную память со вниманием к природе и её дарам.
Чем он примечателен?
Ермолаев день отмечен вниманием к мелочам природы и обрядами, направленными на благополучие:
ласточки и стрижи кружат над водой — дождь не за горами;дуб в этот день часто усыпан желудями — к урожаю;холодное утро с туманом и росой — зима будет ранней и морозной;зяблик поёт тихо — предвестник ненастья;трясогузка прыгает вдоль канав — к затяжной сырой погоде;дождь через солнце — новый дождь придёт вскоре;частые зарницы на закате — к плодородному урожаю;донник по капелькам влаги на краях — к дождю.
Такие наблюдения помогали оценить, каким будет конец лета и началом осени.
Что делали на Руси в этот день?
В день Ермолая — время забот и общения с лесом и огородом, но под тенями уважения и осторожности:
собирали лечебные травы до полудня, пока свежесть сохраняется;укладывали сушку сушёных трав, собирали душистые растения;активно трудились на огороде, но без суеты и насилия над природой;женщинам рекомендовалось бережно относиться к домашним и домашнему очагу — убираться, но не шуметь;с болезными делились настоем трав, считалось это добрым делом;вечером устраивали семейные трапезы, добавляя травяные напитки.
День создавал благоприятную атмосферу для труда и здоровья.
Что рекомендуется делать в этот день?
Чтобы день прошёл в гармонии с народной традицией:
собирать целебные травы утром — пока они насыщены росой;сушить и заготовлять травяные смеси для чаев и настоек;завершать работы на огороде, делая всё осторожно и без спешки;делиться урожаєм и травами с близкими и больными;укладываться спать спокойно, без скандалов — защищая дом от негатива;к вечеру устроить лёгкую трапезу с ароматными травяными напитками;сохранять в доме тишину и тепло, чтобы день остался в душе светлым.
Чего не стоит делать в этот день?
Народные запреты — не ради запрета, а ради уважения к традициям и сохранения гармонии:
не ссориться и не ругаться — это может вызвать острые неприятности;не давать и не брать инструменты в долг — вместе с ними можно потерять здоровье;не начинать крупных дел или поездок — рискованно и неудачно;не шить и не прясть — считалось, что сломанная нить «вяжет» беду;не держать кошку рядом при ночёвке — считалось, к болезни;не допускать шумных звуков и скандалов в доме — слизница держит дом в мире.
Такие рекомендации воспринимались как забота о семье и душе.
Приметы погоды на 8 августа.
В этот день оценивали не только конец лета, но и начало зимнего цикла:
холодное утро и роса — зима будет морозной;жаркий, безветренный день — к мягкой осени;ласточки над водой сигнализируют о дожде;душистая донниковая трава вечером — скоро дождливая погода;множество желудей на дубе — хорошее будущее сельхозурожаю.
Эти подсказки были важны для планирования заготовок и подготовки к холодам.
—-
