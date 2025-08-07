Пассажиров самолета из Астрахани отправили в Сочи резервным рейсом

Пассажиров севшего в Астрахани самолета направили в Сочи резервным бортом.
Резервный самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Астрахани в Сочи с пассажирами рейса из Москвы, который ранее совершил вынужденную посадку по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе астраханского аэропорта.
«Резервный самолет авиакомпании для отправки пассажиров в пункт назначения прибыл в астраханский аэропорт в 19:53 (18:53 мск), далее по маршруту в Сочи борт вылетел в 20:57 (19:57 мск)», — заявили в пресс-службе воздушной гавани. Сообщение передает ТАСС.
В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили, что все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, были предоставлены пассажирам в полном объеме. Пассажиры получили необходимые разъяснения и поддержку со стороны представителей авиакомпании до отправки резервного борта.
Днем 7 августа пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Сочи, передал аварийный сигнал с кодом 7700. На момент подачи сигнала самолет находился на высоте свыше 10 тысяч метров, при этом его скорость составляла примерно 280 километров в час, что значительно ниже нормы для этого эшелона.