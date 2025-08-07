Пассажиров самолета из Астрахани отправили в Сочи резервным рейсом

Днем 7 августа пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Сочи, передал аварийный сигнал с кодом 7700. На момент подачи сигнала самолет находился на высоте свыше 10 тысяч метров, при этом его скорость составляла примерно 280 километров в час, что значительно ниже нормы для этого эшелона.