Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На теплоходе «Лев Толстой» не нашли кишечной инфекции

Информация о массовом отравлении на теплоходе «Лев Толстой» не нашла своего подтверждения, сообщает РИА Новости в четверг, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по Москве.

Информация о массовом отравлении на теплоходе «Лев Толстой» не нашла своего подтверждения, сообщает РИА Новости в четверг, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по Москве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на теплоходе десятки туристов пожаловались на головокружение, тошноту и рвоту, а также повышенную температуру.

Уточняется, что сотрудники ведомства провели эпидрасследование на теплоходе, провели отбор проб воды и остатков еды, осуществили смывы с объектов окружающей среды и биоматериала от персонала, и в итоге не подтвердили информацию о заболевании острыми кишечными инфекциями среди персонала и пассажиров.