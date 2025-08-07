На теплоходе «Лев Толстой» не нашли кишечной инфекции

Информация о массовом отравлении на теплоходе «Лев Толстой» не нашла своего подтверждения, сообщает РИА Новости в четверг, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по Москве.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на теплоходе десятки туристов пожаловались на головокружение, тошноту и рвоту, а также повышенную температуру.
Уточняется, что сотрудники ведомства провели эпидрасследование на теплоходе, провели отбор проб воды и остатков еды, осуществили смывы с объектов окружающей среды и биоматериала от персонала, и в итоге не подтвердили информацию о заболевании острыми кишечными инфекциями среди персонала и пассажиров.