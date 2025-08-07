«Полная финансовая катастрофа Украины». Ваджра о госдолге страны, экономике и демографии

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра заявил о том, что Украина, исходя из экономической ситуации, перестала существовать, и объяснил почему.
Рассуждая о ситуации в Украине, Андрей Ваджра предложил обратить внимание на финансовое положение: «По сути, произошла полная финансовая катастрофа Украины. Долг Украины — это несколько годовых государственных бюджетов. По сути, в финансовом плане Украина уже перестала существовать».
«Ни копейки не получите». Ваджра о выплатах за гибель родственника и безропотности украинцев.
Он подчеркнул, что экономика Украины и раньше стремительно умирала. «Отличие Украины от Беларуси — ваш Президент удерживает экономическую связь с Россией. Он прекрасно понимает, что российские рынки для большей части белорусской продукции будут основными. Он прекрасно понимает, что производственная кооперация позволяет удерживать производство в Беларуси и развивать его. В Украине такая задача не стояла. Там пришли “белые господа в пробковых шлемах” и сказали: вам это не надо, рвем, рубим полностью все связи, отказываемся от производственной кооперации. Раз — и большая часть машиностроения умерла мгновенно. Отказываемся от российских рынков. Раз — и вторая часть машиностроения умерла», — сказал главред сайта «Альтернатива».
Андрей Ваджра также отметил, что украинская продукция в Евросоюзе уже не нужна: «Их продукция, даже сельскохозяйственная (промышленную они убили), в Европе не нужна. Поляки постарались. Они сказали, что нам это не надо, у нас своего хватает».
«И на это накладывается СВО. Непрерывные, ежедневные ракетные, бомбовые удары, дронами — по всему, что еще может что-то производить, по инфраструктуре, по энергетике. По сути, проект “Украина” в целом сам обнулился уже», — сказал главный редактор сайта «Альтернатива». Он добавил, что в довесок ко всему в Украине наблюдается стремительное падение рождаемости. «Смертность и рождаемость — перекос в 10 раз уже. Такого показателя нет нигде. Там происходит катастрофа», — заключил Андрей Ваджра. -0-