«Полная финансовая катастрофа Украины». Ваджра о госдолге страны, экономике и демографии

Он подчеркнул, что экономика Украины и раньше стремительно умирала. «Отличие Украины от Беларуси — ваш Президент удерживает экономическую связь с Россией. Он прекрасно понимает, что российские рынки для большей части белорусской продукции будут основными. Он прекрасно понимает, что производственная кооперация позволяет удерживать производство в Беларуси и развивать его. В Украине такая задача не стояла. Там пришли “белые господа в пробковых шлемах” и сказали: вам это не надо, рвем, рубим полностью все связи, отказываемся от производственной кооперации. Раз — и большая часть машиностроения умерла мгновенно. Отказываемся от российских рынков. Раз — и вторая часть машиностроения умерла», — сказал главред сайта «Альтернатива».