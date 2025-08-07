Зеленский назвал желаемые сроки достижения мира на Украине

По итогам встречи своего представителя Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что она была «очень продуктивной». Он отметил, что стороны достигли большого прогресса. После этого американский лидер позвонил Владимиру Зеленскому. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, вместе с ними стороны обсудили «то, о чем было объявлено в Москве».