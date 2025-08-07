Руководство Украины делает все возможное для достижения мира с Россией в текущем году. Об этом в четверг, 7 августа, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.
Он подчеркнул, что для Киева и европейских столиц первоочередным является дипломатический путь урегулирования конфликта. Об этом Зеленский заявил после консультаций с лидерами стран Европейского союза, которые прошли 6 августа.
Кроме того, украинский лидер поблагодарил президента США Дональда Трампа за открытость в вопросе посредничества в завершении боевых действий на Украине, передает Lenta.ru.
По итогам встречи своего представителя Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что она была «очень продуктивной». Он отметил, что стороны достигли большого прогресса. После этого американский лидер позвонил Владимиру Зеленскому. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, вместе с ними стороны обсудили «то, о чем было объявлено в Москве».
7 августа Владимир Путин заявил, что «не имеет ничего против» проведения встречи с Владимиром Зеленским, но отметил, что для таких переговоров нужно создать определенные условия.