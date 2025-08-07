В Ростове увеличилось число автобусов с неработающими кондиционерами

С начала лета в Ростове-на-Дону зафиксировали 113 случаев выхода на маршруты автобусов с неисправными или выключенными кондиционерами. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета «Молот» со ссылкой на данные городского департамента транспорта.