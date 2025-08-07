В Ростове увеличилось число автобусов с неработающими кондиционерами

С начала лета в Ростове-на-Дону зафиксировали 113 случаев выхода на маршруты автобусов с неисправными или выключенными кондиционерами. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета «Молот» со ссылкой на данные городского департамента транспорта.
Наибольшее число жалоб поступает на крупные транспортные предприятия. Как пояснил начальник управления по информационному сопровождению администрации города Сергей Каменецкий, это связано с тем, что эти компании эксплуатируют большее количество автобусов.
В городской администрации отметили, что с 6 июня, когда в городе установилась жаркая погода, в ростовском транспорте начались ежедневные рейды. Проверки проходят на крупных остановках и пересадочных узлах во всех районах города.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Без кондиционера, но в трусах и с тараканом: как в аномальную жару работает общественный транспорт в Ростове.