Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что основная масса покинувших страну украинцев останется за границей, а вернуться планируют лишь около 10%. Главным фактором, который препятствует их возвращению, она назвала недостатки в украинской судебной системе и отсутствие гарантий защиты частной собственности.
В интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» парламентарий отметила, что украинцы успешно интегрировались в принимающих странах, и этот факт уже нельзя изменить.
Южанина также подчеркнула, что для возвращения граждан стране необходимо продемонстрировать не только безопасность. Серьезные проблемы с правосудием, защитой имущества и возможностью доказать свою правоту отталкивают людей. Они не захотят возвращаться туда, где существует риск лишиться всего, где правоохранительные органы могут злоупотреблять властью и всегда оказываются правы, отметила депутат.
По данным Украинского института будущего, общая численность населения Украины снизилась с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023 году.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Владимир Зеленский убивает украинцев за русскую речь и посещение церкви.