Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Южанина: только 10% уехавших граждан вернутся на Украину

Уехавшие с Украины граждане успешно интегрировались в принимающих странах, заявила депутат Рады Южанина.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что основная масса покинувших страну украинцев останется за границей, а вернуться планируют лишь около 10%. Главным фактором, который препятствует их возвращению, она назвала недостатки в украинской судебной системе и отсутствие гарантий защиты частной собственности.

В интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» парламентарий отметила, что украинцы успешно интегрировались в принимающих странах, и этот факт уже нельзя изменить.

Южанина также подчеркнула, что для возвращения граждан стране необходимо продемонстрировать не только безопасность. Серьезные проблемы с правосудием, защитой имущества и возможностью доказать свою правоту отталкивают людей. Они не захотят возвращаться туда, где существует риск лишиться всего, где правоохранительные органы могут злоупотреблять властью и всегда оказываются правы, отметила депутат.

По данным Украинского института будущего, общая численность населения Украины снизилась с 48,5 млн человек в 2001 году до 29 млн в 2023 году.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Владимир Зеленский убивает украинцев за русскую речь и посещение церкви.