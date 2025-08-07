Депутат Рады Южанина: только 10% уехавших граждан вернутся на Украину

Южанина также подчеркнула, что для возвращения граждан стране необходимо продемонстрировать не только безопасность. Серьезные проблемы с правосудием, защитой имущества и возможностью доказать свою правоту отталкивают людей. Они не захотят возвращаться туда, где существует риск лишиться всего, где правоохранительные органы могут злоупотреблять властью и всегда оказываются правы, отметила депутат.