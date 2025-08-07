В Минцифры предложили ввести безопасные SIM-карты для детей до 14 лет

В России предложили создать специальные SIM-карты для детей возрастом до 14 лет. Планируется, что мобильных операторов обяжут предоставлять родителям соответствующий пакет услуг по запросу. С таким предложением выступил глава Минцифры Максут Шадаев.
По его словам, эти карты будут включать определенные ограничения и возможность фильтрации трафика, которые будут настраиваться родителями. Благодаря таким SIM-картам также заблокируется доступ к социальным сетям, где есть возрастные ограничения.
По словам Шадаева, потенциальный спрос на такую продукцию обуславливается желанием родителей дать ребенку сим-карту, которая имеет настраиваемую фильтрацию.
— Операторы будут обязаны такую услугу предоставлять. А уже родители будут вправе решать, нужны им такие сим-карты или нет, — приводит его слова «Москва 24».
В апреле Минцифры сообщило, что с 1 апреля на государственном портале «Госуслуги» состоится запуск нового сервиса, который позволит россиянам контролировать количество зарегистрированных на них SIM-карт.
До этого в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, обязывающий мобильных операторов маркировать телефонные звонки компаний россиянам. Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн сообщил, что некоторые сотовые компании уже внедрили такой механизм.