Дело Мальтуса и Гитлера живет и процветает: в ближайшие сто лет население Земли начнет сокращаться

Уже в ближайшие десятилетия население Земли начнет не расти, а наоборот, сокращаться из-за резкого снижения рождаемости в мире. Об этом сообщило издание The Telegraph, сославшись на результаты исследования, опубликованные в авторитетнейшем британском медицинском журнале Lancet.
Исследователи уточняют, что для поддержания роста населения женщины должны иметь в среднем по 2,1 ребенка каждая, однако в 2021 году во всем мире этот коэффициент рождаемости снизился до 2,23 (а в 1950-м, кстати, равнялся 4,84). По прогнозу, к 2050 году он упадет до 1,83, к 2100-му — до 1,59, и в 198 странах уровень рождаемости будет ниже, чем требуется для поддержания численности населения.
Значит, мы начинаем вымирать, как мамонты и динозавры? А как же страхи о перенаселении планеты, которыми нас пугают демографы? Ситуацию прояснил для «МК» демограф, социолог, координатор интернет-проекта «Семья семей» Игорь Белобородов.
Паника перенаселения.
— Игорь Иванович, демографы уже давно пугают нас грядущим перенаселением планеты — мол, скоро и жить будет негде, и есть будет нечего… А на самом деле, выходит, все наоборот?
— Получается, что да. Идеи о пользе сокращения населения появились еще в Древней Греции и Древнем Риме, но как только там заговорили о том, что рождаемость надо ограничивать, и попутно начали приветствовать гомосексуализм и аборты, эта цивилизация и дала трещину, а затем прекратила существование. В 1798 году знамя подхватил английский экономист и демограф, автор теории мальтузианства Томас Мальтус. Согласно ей, если рост населения ничем не сдерживать, оно увеличивается в геометрической прогрессии, а средства к существованию человека имеют другую тенденцию роста — всего лишь арифметическую. Из-за этой несопоставимости, заявлял Мальтус, неизбежны катаклизмы в виде голода, войн и болезней. Отсюда, кстати, все эти современные идеи про глобальное потепление из-за чрезмерной численности населения, заявления о том, что на Земле не хватает пространства и надо колонизировать другие планеты и т.д.
Однако учение Мальтуса было неоднократно опровергнуто, в том числе нашими учеными Менделеевым и Вернадским. А главное, его опровергла сама жизнь. Мальтус не учел, что с каждым новым поколением появляются новые инновационные технологии. И чем больше людей, тем больше и новых идей, которые помогают людям преспокойно жить дальше и даже повышать стандарты бытия.
Добавил огня в панику о перенаселении американский биолог, профессор Стэнфордского университета Пол Эрлих, который в книге «Бомба перенаселения», изданной в 1968 году, предрек, что в 1980-е годы умрут от голода 6,5 млн американцев и 4 млрд жителей других стран. Эрлих требовал незамедлительно «вырезать опухоль демографического роста». По его прогнозам, человечество вообще не должно было дожить до XXI века.
Эти неомальтузианские идеи стали невероятно популярны в американском истеблишменте, и в результате в правительственных учреждениях США заговорили о том, что человечество становится «раком планеты» и для ограничения роста населения нужно пересмотреть многие законы, в том числе о браке, поддержке семьи и рождаемости. В 1969-м уже сам президент Никсон в обращении к Конгрессу назвал рост населения «одной из самых серьезных проблем для судьбы человечества» и призвал к срочным мерам. Тогда же сформировалась идеология сокращения численности населения — стерилизация, аборты, контрацепция без рецепта, сокращение социальной поддержки материнства и т.д.
Коллеги-демографы Эрлиха на площадке ООН дошли до того, что заявили: контроль рождаемости должен быть принудительным, иначе, мол, планета не выживет. А сам Эрлих вообще призвал добавлять стерилизующие компоненты в водопроводную воду.
Затем «Римский клуб» (некоммерческая неформальная организация интеллектуалов и бизнес-лидеров. — Ред.) в докладе «Пределы роста» в 1972 году начал доказывать, что к концу столетия жить на Земле станет невозможно. А значит, надо внедрять контрацепцию, стерилизацию, убеждать людей сознательно отказываться от продолжения рода.
Ни один из этих прогнозов не сбылся. Наоборот, впервые со времен «черной смерти» (пандемии чумы в XIV веке) человечество начнет сокращаться. Тогда население Земли сократилось с 400 млн до 350 млн человек, а население Европы уменьшилось на треть. Однако после черной чумы население быстро восстановилось, потому что рождаемость была высокой. И, кроме того, теперь население начнет сокращаться по сугубо демографическим причинам (сбой репродукции), не связанным с эпидемиями, войнами, катаклизмами. При нынешнем высоком уровне здравоохранения человечество вымирает, фактически самоистребляется.
Дело «черных демографов» процветает.
— Тем не менее, по данным ООН, в 2022 году численность населения Земли превысила 8 млрд человек. То есть за последние 200 лет она выросла в 8 раз…
— А сейчас все изменилось. Не помогают ни медицина, ни улучшение уровня жизни. Рождаемость-то падает! Временно «спасает» в этом смысле только беби-бум в Африке, Индии и некоторых других странах. Поэтому все эти товарищи-неомальтузианцы сейчас выглядят в очень неприглядном свете — в свое время они таких ужастиков понарисовали… По их рекомендациям по всему миру стали внедрять так называемые программы планирования семьи — в отрицательную, понятно, сторону. На это до сих пор ежегодно выделяются миллиарды долларов. Самый крупный донор здесь — это США. Далее — страны англосаксонского мира, весь Запад. Особенный напор идет на Африку и Латинскую Америку, где внедряются аборты, контрацепция, соответствующее сексуальное «образование» в школах, где в обязательном порядке говорят о легализации гомосексуализма, проституции и бездетности (движения ЛГБТ и «чайлдфри» признаны экстремистскими и запрещены в РФ) — по сути, развращение детей. Проплачивается все это западными деньгами и одобряется на уровне ООН.
С 2022 года мы стали свидетелями того, как стало сокращаться население Китая — самой крупной по населению на тот момент страны в мире (сейчас Китай обогнала Индия). Но через 25−30 лет численность ее населения тоже начнет сокращаться. Так же происходит и повсюду на планете, в том числе в странах, чье население сейчас растет, например, в арабском мире. Глобальные режиссеры демографического геноцида называют это «стабилизацией» численности населения. Но никто из них не в состоянии ответить на вопрос, что будет после этой «стабилизации», когда численность смертей сравняется, а потом превысит численность рождений, о чем эти люди сейчас мечтают. Так вот, следующий этап — это депопуляция. И никто — ни в науке, ни в политике — не знает, как вернуть рождаемость на уровень воспроизводства поколений. Ни в одной стране мира с того момента, как население в ней стало сокращаться, не удалось этого добиться. Перелома депопуляционного тренда не происходит. И сегодня большая часть человечества, около 60%, проживает в странах, где уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства поколений — 2,1 ребенка на одну женщину. Общемировой коэффициент рождаемости приблизился к этой черте вплотную и составляет менее 2,3. Еще чуть-чуть, и будет поздно.
— Короче, теперь мальтузианская паника повернулась в другую сторону: боялись перенаселения, а идем к недонаселению…
— То ли еще будет, это только начало. Когда в США и ООН начали кричать об «угрозе перенаселения», в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии дошли до того, до чего не додумался даже Гитлер — по крайней мере, в таких масштабах: начали внедрять массовые принудительные аборты. И даже в некоторых постсоветских странах Средней Азии сейчас людям впрямую угрожают — что, мол, если вы после рождения второго ребенка не сделаете стерилизацию, вас могут уволить с работы, у вас появятся другие проблемы. Дело Мальтуса и Гитлера живет и процветает. Недаром в подругах последнего числилась активистка, основательница «Американской лиги контроля над рождаемостью» Маргарет Сангер. И когда на Нюрнбергском процессе за принудительную стерилизацию и препятствие к деторождению судили сторонников евгеники из членов фашистского сообщества, они развели руками и сказали: подождите, не мы ведь здесь пионеры, первыми это сделали в США, где сторонники контроля рождаемости стремились стерилизовать всех налево и направо. Что вы от нас хотите? Мы всего лишь повторили передовой американский опыт.
Миллиардеры и «культура смерти».
— А может быть, человеческая популяция регулирует сама себя? Ученые говорят, что численность популяций животных контролируется не только извне — условиями окружающей среды, но и изнутри — особыми механизмами саморегуляции.
— Наоборот, человеку даны умственные способности, творческий потенциал и природные ресурсы, чтобы он гуманно их осваивал и не оставлял после себя пустыню. В одной только России более 20 тысяч населенных пунктов за последние 30 лет опустели и исчезли с карты. И таких стран уже много.
Влияют на это и урбанизация, и женская занятость, но все же человеческая популяция сокращается благодаря бесчеловечным фашистским программам «планирования семьи». Сегодня даже в ООН, которая всегда потворствовала демографической политике геноцида, уже не в состоянии скрывать происходящее и заговорили о том, что, дескать, рождаемость стремительно снижается. Но слишком поздно опомнились.
Мальтузианство было не ошибкой, а сознательным введением в заблуждение мировой общественности. Когда Пол Эрлих и его коллеги выдавали свои теории о скором перенаселении, они опирались на процессы, происходящие в животном мире, а точнее — в популяциях насекомых, мух-дрозофил. И на этом десятилетиями строили мировую политику в области народонаселения.
В результате мир захватила «культура смерти», куда добавили еще эвтаназию — добровольный уход из жизни. В Африке и Латинской Америке такой подход называют «культурным империализмом». Там понимают, что западные страны, которые не смогли сохранить колонии в этих странах, теперь стараются через управляемые режимы и колоссальный, в первую очередь финансовый шантаж сохранить и расширить там свои программы демографической коррекции.
В этом движении — его так и называют — «population movement» («демографическое движение») — очень много миллиардеров, самых богатых людей мира, в том числе телезвезды и медиамагнаты Опра Уинфри, Майкл Блумберг, Тед Тернер, Ларри Кинг, Дэвид Аттенборо и др., которые не жалеют сил и огромных сумм, чтобы повсеместно снижать рождаемость. Сюда же входят лидеры списка десяти самых богатых людей в мире Джефф Безос (Amazon), Марк Цукерберг (Meta — признана экстремистской в России), Ларри Элисон (Oracle), Билл Гейтс (Microsoft, Bill & Melinda Gates Foundation), Ларри Пэйдж (Google) и другие.
— А Илон Маск, который активно призывает переселяться на другие планеты?
— Илон Маск — это, кстати, исключение. Он единственный среди самых состоятельных миллиардеров выступил против программ демографического давления, которые навязывают принудительно. Это давление было и остается колоссальным. А говоря о переселении на Марс, он имел прежде всего в виду освоение пространства в научных исследовательских целях. Он новатор. Он не утверждал, что на Земле для людей мало места. Это не его кредо.
А Билл Гейтс, например, не только официально спонсировал программы сокращения рождаемости, но еще и напрямую влиял на мировую демографическую политику через ООН. С точки зрения международного права это абсолютно немыслимо, но одна из профильных структур ООН (Подразделение данных о населении), входящих в состав Отдела народонаселения ООН, с 2014 по 2021 гг. выполняла свои функции на средства гранта Making Family Planning Count («Планирование семьи имеет значение»), предоставленного частным Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Вот вам и международный консенсус…
Эта политика демографического фашизма — результат планомерных многолетних усилий. ООН буквально оккупирована антисемейными демографами, а все правозащитные группы в первую очередь заняты поддержкой лесбиянок и гомосексуалистов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) — но только не теми, кто отстаивает интересы традиционной семьи. Ситуация вопиющая: одни страны вмешиваются в суверенитет других стран и управляют там процессами рождения и смертности. Это нарушение всех возможных прав.
Инопланетяне не помогут.
— В чем главный мотив «демографического фашизма»? Оставить на земле пресловутый золотой миллиард, а остальных сделать рабами?
— Этот импульс был транслирован 37-му президенту США Никсону в 1960-е годы американскими военными. Кто-то в Пентагоне посчитал, что рост населения где-нибудь на Филиппинах или в Бразилии угрожает национальным интересам США. США — хищник мировой политики, который претендует на природные ресурсы далеко за пределами своих границ. Вот в Вашингтоне и приняли доктрину демографического сдерживания, чтобы привести развивающиеся страны к бедности, остановить их экономический рост и сохранить их ресурсы для себя.
Еще одна цель — военная: не дать конкуренту набрать мышечную массу в виде младенцев, которые когда-нибудь будут способны стать солдатами национальной армии. Лучше предотвратить это в зародыше, сократив рождаемость сейчас, чтобы через 20 лет получить более слабую армию страны конкурента.
То есть общая цель — снижение демографического и оборонного потенциала в странах-конкурентах.
Есть тут и модель, которая в принципе противоположна семье и традиционному укладу, материнству и детству. Для всех этих Гейтсов семья — нечто чуждое, она вызывает у них аллергию. Важнее — геополитическое доминирование и ресурсы.
— Их оппоненты предлагают для повышения рождаемости разные радикальные решения — от массовой миграции для замещения населения до искусственной матки — выращивания человеческого плода в инкубаторе…
— Искусственная миграция является решением только в национальном масштабе. К примеру, можно привезти в США несколько миллионов мигрантов из Мексики или в Белоруссию — несколько сотен тысяч мигрантов из Пакистана, чтобы попытаться решить там проблему кадрового голода. Но в масштабах человечества это бесполезно. Мы ведь не можем завезти на Землю инопланетян. А значит, нам самим надо просто больше рожать.
Что касается новаций вроде «искусственной матки» — об этом нельзя говорить всерьез. Это противоестественно человеку. В результате мы придем совсем не туда, куда хотелось бы. Это все уже постчеловеческий мир — иная, не людская цивилизация. Нам это надо?
— А что социальная семейная политика? Получается, что она не работает?
— Я не знаю ни одной страны, где приняли бы полный комплекс мер для поддержки традиционной семьи и полностью оградили бы ее от нападок.
— В том числе и в России?
— Все, что делалось у нас и в других странах, которые озаботились этой проблемой, сводилось к пособиям, льготам, субсидиям, кредитам и т.д. Этого недостаточно. Семья должна быть в приоритете во всех вопросах. В России этого еще нет. Мы вроде за повышение рождаемости, но у нас, например, легальны аборты. Это все равно что, скажем, защищать животных, внесенных в Красную книгу, и одновременно запускать браконьеров в заповедники. Тут не усидеть на двух стульях.
Кто вымрет первым.
— Какие радикальные меры могут быть приняты в России, чтобы остановить всю эту вакханалию?
— Для начала многодетные родители могли бы быть наделены пропорциональным избирательным цензом — чтобы голосовать не только за себя, но и за своих детей. А там, глядишь, и демографическая политика в обществе будет формироваться с учетом интересов подлинных интересов семьи.
— Но в целом получается, что демографический фашизм на планете побеждает?
— Он в состоянии триумфа — он торжествует и набирает обороты.
Тем временем Россия, несмотря на свой положительный демографический настрой, подписала еще в 1994 году в Каире План действий Международной конференции по народонаселению и развитию, который обязывает внедрять меры по сокращению населения в стране. Этот документ — как своего рода глобальная демографическая Конституция — определяет всю архитектуру мировой демографической повестки. Мы до сих пор эти обязанности с себя не сняли. Если б мы это сделали, за нами последовали бы десятки стран. Но тут мы до сих пор являемся соглашателями-исполнителями.
И дело тут не в одной России. Этот мировой кризис — ценностный. Вопрос ведь не в том, что на Земле не хватает женщин или у них плохое здоровье. Со времен шумеров, Вавилона и Древнего Египта во всех государствах воспевалась культура семьи и многодетности. Сейчас всему этому хотят поставить заслон, внедрив совершенно иные формы человеческого общежития.
— К чему в итоге может привести вся эта история?
— К вымиранию человечества. Лет через 150−200 последний африканец зароет в Землю последнего индуса. А остальных народов к тому времени уже не будет.
Другой сценарий более оптимистичный: на Земле сохранятся небольшие по нынешним меркам человеческие сообщества, объединенные традиционной религией. Некая доля людей православных, истинных католиков, правоверных мусульман — тех, кто чтит семейную культуру и понимает свое основное предназначение, первую заповедь, данную человеку Богом: «Плодитесь и размножайтесь».
Хотя в планы режиссеров «демографического сдерживания» это не вписывается: они хотят сохранить только некоторое количество обслуги в тех сырьевых государствах, которые им интересны. От 80 до 90% остального населения Земли они считают избыточным и страстно желают его просто-напросто утилизировать. Что они приготовили для этого еще, кроме сокращения рождаемости, неизвестно.
Но есть и хорошая новость: вначале с Земли уйдут все феминистки, лесбиянки, педофилы, гомосексуалисты (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и вообще все противники традиционной семьи. Потомства они не оставят. Те, кто все это затеял, вымрут первыми.