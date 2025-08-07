Дело Мальтуса и Гитлера живет и процветает: в ближайшие сто лет население Земли начнет сокращаться

С 2022 года мы стали свидетелями того, как стало сокращаться население Китая — самой крупной по населению на тот момент страны в мире (сейчас Китай обогнала Индия). Но через 25−30 лет численность ее населения тоже начнет сокращаться. Так же происходит и повсюду на планете, в том числе в странах, чье население сейчас растет, например, в арабском мире. Глобальные режиссеры демографического геноцида называют это «стабилизацией» численности населения. Но никто из них не в состоянии ответить на вопрос, что будет после этой «стабилизации», когда численность смертей сравняется, а потом превысит численность рождений, о чем эти люди сейчас мечтают. Так вот, следующий этап — это депопуляция. И никто — ни в науке, ни в политике — не знает, как вернуть рождаемость на уровень воспроизводства поколений. Ни в одной стране мира с того момента, как население в ней стало сокращаться, не удалось этого добиться. Перелома депопуляционного тренда не происходит. И сегодня большая часть человечества, около 60%, проживает в странах, где уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства поколений — 2,1 ребенка на одну женщину. Общемировой коэффициент рождаемости приблизился к этой черте вплотную и составляет менее 2,3. Еще чуть-чуть, и будет поздно.