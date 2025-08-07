Мессенджер MAX согласовал с ФСБ условия доступа к «Госуслугам»

Национальный мессенджер MAX согласовал с ФСБ необходимые требования по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре «Госуслуг», сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по MAX в части доступа к инфраструктуре “Госуслуг” со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», — приводит РИА Новости слова Максута Шадаева.
Агентство отмечает, что 6 августа специалисты протестировали MAX на подключение к «Госуслугам». Оно станет выполняться при помощи прогрессивного протокола. Данные между системами будут передаваться с согласия пользователей.
Ранее сообщалось, что в нацмессенджере растет количество каналов российских СМИ.