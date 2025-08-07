Испанский клуб подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании футболистом

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» подписал контракт с ганским полузащитником Томасом Парти, которого обвиняют в пяти случаях изнасилования двух женщин: два из них относятся к одной потерпевшей, и еще три — к другой.
Также Парти обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к третьей женщине. Соглашение с футболистом рассчитано на один сезон. В «Вильярреале» заявили, что знают о судебном разбирательстве в отношении спортсмена, но подчеркнули, что клуб уважает принцип презумпции невиновности и ждет вердикта суда.
— Футбольный клуб «Вильярреал» вновь заявляет о своей приверженности принципам уважения и многообразия и решительно осуждает любые акты насилия во всех его формах, включая гендерное насилие, дискриминацию, расизм, ксенофобию и любое поведение, унижающее человеческое достоинство, передает сайт организации.
В марте 2023 года прокуратура Нантера обвинила футболиста французского клуба «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. 1 августа появилась информация о том, что спортсмену грозит до 15 лет тюремного заключения.