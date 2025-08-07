Вирусолог рассказал, как защититься от опасной лихорадки чикунгунья

Защититься от лихорадки чикунгунья можно с помощью вакцинации.
В России предупредили о способах защиты от лихорадки чикунгунья, которая распространяется в Китае. Как сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев, самым эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация.
«Особого лечения нет при этом заболевании. А для профилактики разработана вакцина, причем сразу несколько вариантов. Вирус передается от комаров, от человека заразиться им невозможно. Соответственно, нужно держаться подальше от тех мест, где много комаров», — пояснил Зуев в разговоре с aif.ru.
Профессор также рекомендовал россиянам, планирующим поездки в регионы с повышенным риском заражения, избегать болотистой местности и принимать меры защиты от насекомых. Врач отметил важность использования москитных сеток в загородных домах и дачах для предотвращения укусов комаров.
Ранее власти Китая ввели по всей стране профилактические меры, аналогичные тем, что применялись в период пандемии COVID-19. Причиной ужесточения санитарных правил стало распространение вируса чикунгунья, передает «Национальная служба новостей». В городе Фошань, расположенном на юге страны, выявлено свыше семи тысяч инфицированных, а общее число заболевших по Китаю превысило 10 тысяч человек.