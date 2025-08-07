Трамп выдвинул дерзкое условие для переговоров с Путиным: Что случилось

При этом с российской стороны подтверждения данной информации и реакции на условие Трампа о переговорах представителей России и Украины пока что не было. Однако сам президент США, подводя итоги переговоров своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с Путиным, в очередной раз поменял свое отношение к России. Теперь глава Белого дома назвал результат контактов «очень хорошим», заявив о высокой вероятности личной встречи с президентом РФ.