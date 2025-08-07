Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выдвинул дерзкое условие для переговоров с Путиным: Что случилось

NYP: Трамп встретится с Путиным, только если тот поговорит с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что согласен на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако для этого должно быть выполнено одно условие — глава Белого дома настаивает на встрече российского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание The New York Post (NYP) со ссылкой на собственные источники в администрации США.

«Чтобы встреча состоялась, Путину необходимо встретиться с Зеленским», — говорится в материале источника.

Как уточняет NYP, встреча Путина и Зеленского стала условием для проведения двусторонних переговоров президентов России и США, а также последующей трехсторонней встречи с участием главы киевского режима. Источник издания также отметил, что на сегодняшний день место встречи политиков якобы пока что не определено.

При этом с российской стороны подтверждения данной информации и реакции на условие Трампа о переговорах представителей России и Украины пока что не было. Однако сам президент США, подводя итоги переговоров своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с Путиным, в очередной раз поменял свое отношение к России. Теперь глава Белого дома назвал результат контактов «очень хорошим», заявив о высокой вероятности личной встречи с президентом РФ.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что стороны достигли договоренностей о проведении встречи президентов России и Соединенных Штатов. По словам политика, представители стран уже приступили к подготовке встречи на высшем уровне, которая может пройти на следующей неделе. Ушаков также отметил, что, помимо этого, российская и американская стороны предварительно согласовали место, где будут проходить переговоры лидеров государств. Однако детали события, по словам помощника Путина, будут объявлены позже.

Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, предстоящая встреча президентов России и США может стать исторической. По его словам, диалог между представителями стран все же одержит победу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше