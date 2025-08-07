Трамп выдвинул дерзкое условие для переговоров с Путиным: Что случилось

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что согласен на встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако для этого должно быть выполнено одно условие — глава Белого дома настаивает на встрече российского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание The New York Post (NYP) со ссылкой на собственные источники в администрации США.
«Чтобы встреча состоялась, Путину необходимо встретиться с Зеленским», — говорится в материале источника.
Как уточняет NYP, встреча Путина и Зеленского стала условием для проведения двусторонних переговоров президентов России и США, а также последующей трехсторонней встречи с участием главы киевского режима. Источник издания также отметил, что на сегодняшний день место встречи политиков якобы пока что не определено.
При этом с российской стороны подтверждения данной информации и реакции на условие Трампа о переговорах представителей России и Украины пока что не было. Однако сам президент США, подводя итоги переговоров своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с Путиным, в очередной раз поменял свое отношение к России. Теперь глава Белого дома назвал результат контактов «очень хорошим», заявив о высокой вероятности личной встречи с президентом РФ.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что стороны достигли договоренностей о проведении встречи президентов России и Соединенных Штатов. По словам политика, представители стран уже приступили к подготовке встречи на высшем уровне, которая может пройти на следующей неделе. Ушаков также отметил, что, помимо этого, российская и американская стороны предварительно согласовали место, где будут проходить переговоры лидеров государств. Однако детали события, по словам помощника Путина, будут объявлены позже.
Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, предстоящая встреча президентов России и США может стать исторической. По его словам, диалог между представителями стран все же одержит победу.