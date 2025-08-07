Ричмонд
В Таганроге горожанам рассказали о безопасном отдыхе на воде

В Таганроге провели межведомственный рейд по безопасности на воде.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 6 августа, межведомственная комиссия провела профилактический рейд по местам отдыха на водных объектах Таганрога. В состав комиссии вошли сотрудники МКУ «Управление защиты от ЧС», Таганрогского отдела ГИМС ГУ МЧС России по Ростовской области, УМВД по Таганрогу, а также представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города.

В ходе рейда были проверены городские пляжи и места неорганизованного отдыха у воды. С отдыхающими проводились профилактические беседы о соблюдении правил безопасности на воде, ответственности за их нарушение, а также о недопущении оставления детей без присмотра взрослых. Мероприятие направлено на предотвращение несчастных случаев в купальный сезон.

