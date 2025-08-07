Экс-глава Луганской ОВА Гайдай вышел на свободу под залог 10 млн гривен

Бывший глава Луганской ОВА областной администрации Сергей Гайдай вышел на свободу. За него внесли 10 млн гривен залога (порядка 19 млн рублей). Об этом сообщает украинский журналист Виталий Глагола.
Накануне сообщалось, что высший антикоррупционный Украины суд взял под стражу Гайдая на 60 суток. Также суд назначил сумму залога — 10 млн грн.
Ранее украинские СМИ писали, что Гайдай стал фигурантом в деле о коррупции при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы для украинской армии.
Накануне Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая с поста председателя Мукачевской районной госадминистрации. Причина увольнения не указывалась.
