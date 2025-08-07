Врач рассказал о симптомах лихорадки чикунгунья

Вспышки лихорадки чикунгунья ранее были зафиксированы в Китае, где число заболевших превысило семь тысяч человек, а также в странах Африки и Азии. Это связано с широким распространением комаров-переносчиков Aedes aegypti и Aedes albopictus. По данным Роспотребнадзора, угрозы массового распространения заболевания в России нет, ситуация находится под постоянным контролем. В ведомстве порекомендовали путешественникам соблюдать меры профилактики из-за отсутствия вакцины.