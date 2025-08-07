Врач Литвиненко: у сбитого машиной Галкина может перестать двигаться рука

«Все зависит от локализации повреждения. На руке много сухожилий. Самое важное — это сухожилия кисти. Есть сгибатели сухожилий, есть сухожилия плеча. В зависимости от того, насколько повреждено частично или полностью, определяется дальнейший прогноз. Если частичное повреждение, то консервативное лечение без операции. Если повреждение полное, то это 100 процентов операция. То есть придется поврежденные сухожилия сшивать, восстанавливать. Там достаточно длительный реабилитационный период. Очень часто это заканчивается тем, что формируется контрактура сустава, то есть не всегда 100 процентов эти сухожилия восстанавливаются. Инвалидом человек не становится, конечно, хотя все зависит от тяжести травмы. Бывают такие повреждения, что фрагмент сухожилия вырывается при травме и приходится удлинять, восстанавливая своим же сухожилием другой локализации. Но результат в любом случае труднопрогнозируемый. То есть, допустим, конечность кисти останется в постоянно согнутом или висячем положении. То есть человек не сможет этой кистью какие-то бытовые вещи делать — взять стакан, поздороваться с человеком за руку, застегнуть пуговицу, расстегнуть молнию и так далее», — сказал собеседник издания.