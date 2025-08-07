Врач Литвиненко: у сбитого машиной Галкина может перестать двигаться рука

Юморист Максим Галкин* может перестать двигать кистью после того, как он получил травмы сухожилия и артерии в результате наезда автомобиля. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.
«Все зависит от локализации повреждения. На руке много сухожилий. Самое важное — это сухожилия кисти. Есть сгибатели сухожилий, есть сухожилия плеча. В зависимости от того, насколько повреждено частично или полностью, определяется дальнейший прогноз. Если частичное повреждение, то консервативное лечение без операции. Если повреждение полное, то это 100 процентов операция. То есть придется поврежденные сухожилия сшивать, восстанавливать. Там достаточно длительный реабилитационный период. Очень часто это заканчивается тем, что формируется контрактура сустава, то есть не всегда 100 процентов эти сухожилия восстанавливаются. Инвалидом человек не становится, конечно, хотя все зависит от тяжести травмы. Бывают такие повреждения, что фрагмент сухожилия вырывается при травме и приходится удлинять, восстанавливая своим же сухожилием другой локализации. Но результат в любом случае труднопрогнозируемый. То есть, допустим, конечность кисти останется в постоянно согнутом или висячем положении. То есть человек не сможет этой кистью какие-то бытовые вещи делать — взять стакан, поздороваться с человеком за руку, застегнуть пуговицу, расстегнуть молнию и так далее», — сказал собеседник издания.
Литвиненко также добавил, что восстановление артерии зависит от того, в каком месте она была повреждена.
«Все зависит от того, какая артерия и где была повреждена. Ниже локтя идет несколько артерий, питающих кисть. То есть даже если одна из них будет повреждена, то ничего страшного. Поскольку у нас есть так называемый коллатеральный кровоток, когда питание отдела конечности идет не по одной артерии, а по трем или по четырем. Тогда можно поврежденную артерию перевязать, а кровоток пойдет по другим артериям», — отметил врач.
Ранее журналистка Божена Рынска сообщила, что инцидент произошел три дня назад в Юрмале, когда Галкин ехал на велосипеде по улице. Он следовал правилам дорожного движения и использовал защитный шлем. По ее словам, автомобиль ехал с боковой на главную и сбил юмориста. В результате ДТП комик получил сильный порез руки — у него задеты артерия и сухожилия.
*Признан в РФ иностранным агентом.