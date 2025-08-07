Взять максимум от каждого дня. Как настроен на уборочную молодой водитель из Буда-Кошелевского района

К слову, в агропредприятии уже почти привыкли видеть представителей прессы, как и руководство района и отраслевого профсоюза, в поле. Подарки и слова благодарности — приятный бонус к личному удовлетворению своей работой. К примеру, среди лидеров страды и Виктор Марцелев, из бункера комбайна которого ушла в тот самый «Беларус» не одна сотня тонн спелого зерна. Виктор удерживает передовые позиции по намолоту на уборке ежегодно — просто иначе уже не может. И это лето не стало исключением. Более того, вырастил себе достойную смену: сын Андрей не уступает отцу на страде.