Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс пояснил изменения в правила вывоза древесины в период летних ограничений

Так, согласно постановлению Минтранса № 36 с 26 мая по 31 августа на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректированы правила вывоза древесины в период летних ограничений нагрузки на оси транспортных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Дополнен перечень транспортных средств, которые смогут продолжать движение по дорогам при высокой температуре воздуха.

Постановлением Минтранса от 25 июля № 58 внесены изменения в постановление ведомства от 26 апреля 2025 года № 36 «О введении в 2025 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин».

Так, согласно постановлению Минтранса № 36 с 26 мая по 31 августа на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

Новым документом предусмотрено одно важное исключение. В перечень ТС, на которые не распространяются ограничения, включены те, которые осуществляют вывоз древесины в заготовленном виде: с опушек леса, дорог и участков, примыкающих к окраинам полей, расположенных вблизи населенных пунктов, с участков лесного фонда, предоставленных в аренду для заготовки древесины.

«Автоперевозчик должен иметь при себе грузосопроводительные документы, — обратили внимание в ведомстве. — Постановление № 58 вступает в силу после его официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале».-0-