Минтранс пояснил изменения в правила вывоза древесины в период летних ограничений

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректированы правила вывоза древесины в период летних ограничений нагрузки на оси транспортных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.
Дополнен перечень транспортных средств, которые смогут продолжать движение по дорогам при высокой температуре воздуха.
Постановлением Минтранса от 25 июля № 58 внесены изменения в постановление ведомства от 26 апреля 2025 года № 36 «О введении в 2025 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин».
Так, согласно постановлению Минтранса № 36 с 26 мая по 31 августа на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.
Новым документом предусмотрено одно важное исключение. В перечень ТС, на которые не распространяются ограничения, включены те, которые осуществляют вывоз древесины в заготовленном виде: с опушек леса, дорог и участков, примыкающих к окраинам полей, расположенных вблизи населенных пунктов, с участков лесного фонда, предоставленных в аренду для заготовки древесины.
«Автоперевозчик должен иметь при себе грузосопроводительные документы, — обратили внимание в ведомстве. — Постановление № 58 вступает в силу после его официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале».-0-