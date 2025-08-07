Белорусские военные завоевали серебро на соревнованиях по армейскому рукопашному бою в Москве

Сборная Вооруженных Сил Беларуси принимает участие в IV Военно-спортивных играх вооруженных сил государств СНГ в Москве. Соревнования проходят с 4 по 10 августа. Всего в играх участвуют более 200 спортсменов из Беларуси, России, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Они будут соревноваться в пяти видах спорта. -0-