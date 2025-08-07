Кардиолог Рохас опроверг миф о том, что кофе повышает артериальное давление

Распространённое мнение о том, что кофе повышает артериальное давление, является мифом. Об этом в интервью изданию La Razon сообщил кардиолог Аурелио Рохас.
«Исследования показывают, что употребление кофе связано с более низким риском деменции и снижения когнитивных функций, но не с повышением артериального давления», — отметил специалист.
По словам Рохаса, кофеин действительно является сильным стимулятором центральной нервной системы, что объясняет прилив энергии, улучшение концентрации и снижение умственной усталости после чашки кофе. Однако все эти положительные эффекты проявляются только при умеренном потреблении напитка.
Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что сладкая газировка, кофе и крепкий чай опасны для сердечно-сосудистой системы.