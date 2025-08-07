Кардиолог Рохас опроверг миф о том, что кофе повышает артериальное давление

По словам Рохаса, кофеин действительно является сильным стимулятором центральной нервной системы, что объясняет прилив энергии, улучшение концентрации и снижение умственной усталости после чашки кофе. Однако все эти положительные эффекты проявляются только при умеренном потреблении напитка.