Дерматовенеролог раскрыла, что делать при попадании сока борщевика на кожу

По словам Егоровой, сок борщевика способен спровоцировать серьезные ожоги кожи. Во всех его частях присутствуют токсичные соединения — фуранокумарины, которые становятся опасными при воздействии солнечного света. Даже непродолжительный контакт с листьями или стеблями растения может вызвать покраснение кожного покрова, зуд, образование волдырей, пузырей и эрозий, появление отека и болевых ощущений. Симптомы ожогов могут возникнуть как через несколько часов после соприкосновения с растением, так и на следующий день.