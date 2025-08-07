Дерматовенеролог раскрыла, что делать при попадании сока борщевика на кожу

Участок кожи, куда попал сок борщевика, нужно прятать от солнца.
Если сок борщевика попал на кожу, прежде всего нужно аккуратно промокнуть пораженный участок салфеткой или тканью, чтобы убрать излишки жидкости. Об этом сообщила дерматовенеролог Елена Егорова. По ее словам, далее важно тщательно промыть место поражения под проточной водой в течение 10−15 минут.
«Первая помощь в случае контакта с соком борщевика: осторожно промокните место контакта салфеткой или тканью. Промойте пораженную область проточной водой в течение 10−15 минут для удаления сока», — пишет aif.ru со ссылкой на слова Егоровой.
После обработки участок следует закрыть плотной одеждой или наложить повязку, чтобы защитить кожу от солнечных лучей, так как борщевик усиливает чувствительность к ультрафиолету и может вызвать серьезный ожог. Специалист подчеркнула, что нельзя тереть пораженную зону, чтобы не усугубить повреждение кожи. При появлении покраснения, волдырей или других признаков ожога рекомендуется немедленно обратиться к дерматологу для назначения лечения и предотвращения осложнений.
По словам Егоровой, сок борщевика способен спровоцировать серьезные ожоги кожи. Во всех его частях присутствуют токсичные соединения — фуранокумарины, которые становятся опасными при воздействии солнечного света. Даже непродолжительный контакт с листьями или стеблями растения может вызвать покраснение кожного покрова, зуд, образование волдырей, пузырей и эрозий, появление отека и болевых ощущений. Симптомы ожогов могут возникнуть как через несколько часов после соприкосновения с растением, так и на следующий день.
Ранее врач общей практики Роман Фишкин рекомендовал при ожоге борщевиком принять антигистаминный препарат. Специалист уточнил, что при попадании сока этого растения на кожу в течение первых 15−30 минут необходимо тщательно промыть пораженный участок водой с мылом. Затем следует обработать кожу антисептиком или спиртовым раствором. Важно также защитить место ожога от воздействия солнечных лучей на протяжении 48 часов, передает 360.ru. Кроме того, Фишкин посоветовал использовать препараты на основе пантенола или цинковую мазь для ускорения заживления.