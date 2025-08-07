Сколько может выдержать педагог: 18 часов для учителя и 36 для воспитателя

— Часто вижу негативные оценки, какие-то предчувствия по поводу «новых ставок» и зарплат, — говорит методист и преподаватель СПО Анастасия Гордеева. — Притерпелись, работаем, оставьте как есть. Или такое — всегда было 18 часов, что нового? По 18 часов в школе берут редко, 24 еще встречается. Но обычная нагрузка учителя составляет 32−34 или выше. В начале года, когда проект приказа «Об особенностях труда и отдыха» только появился, профсоюзы и некоторые педагоги усмотрели в нем намерение навесить на учителей еще больше. Например, работа «в вечернее и ночное время». И решение усилить зависимость схемы оплаты труда от решений администрации. Хотя намерение было строго противоположным — твердые оклады, снижение нагрузки, прозрачные схемы начисления зарплат. Попросили ввести в документ понятие «сверхурочная работа». В итоге в приказе я все же усматриваю положительное. Например, зафиксировано, что объем работы не может меняться в течение учебного года по инициативе школьной администрации. Прописано, что именно входит в ставку, что в догрузку, а что дополнительно. Часы, потраченные на детей на домашней форме обучения, включены в основные часы (а вот дети с ограниченными возможностями здоровья идут «бонусом», как и индивидуальные программы). По замещениям понятно, что работаем 2 месяца, а потом уже по дополнительному договору. Понятие «компенсационные выплаты» в приказе оставили, а документ будет действовать до 2031 года (реформа зарплат у учителей обещана в 2027—2028-м. — Прим. «МК»). А вот «сверхурочную занятость» там найти не удалось.