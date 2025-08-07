Сколько может выдержать педагог: 18 часов для учителя и 36 для воспитателя

«Разгружать все больше нас стали почему-то» — так могут сказать в современной школе и ученики, и учителя. В то же время в школе сейчас вводится все единое: рабочие программы, учебники, форма… Обе модных тенденции столкнулись в инициативе по нормированию рабочего времени для педагогов, работающих с детьми. Основанием для формирования единой почасовой нагрузки называют не только «раскрепощение» школьных педагогов, но и формирование новой системы оплаты их труда.
Конечно, в регионах, городах и весях учителя ждут не дождутся зарплатной реформы. Но также ни для кого не секрет, что относительное финансовое благополучие преподавателей держится на переработках, полуторных или даже двойных. Плюс классное руководство, кружки, общественная деятельность, вот и набегает «какая-то сумма». Согласно приказу расчетный показатель ставки обычного учителя-предметника — 18 часов в неделю.
«Количество часов, которые учитель должен отработать за неделю, устанавливается образовательной организацией», — сообщают в образовательном ведомстве. И эти показатели при полной ставке чуть разнятся. Для воспитателя детского сада установлен минимум в 36 часов в неделю (и 25 для тех, кто работает с особенными детьми). Для физруков и старших воспитателей норма 30 часов. Музыкальным руководителям и концертмейстерам назначено 24 рабочих часа и др.
Понятно, что реформа «лишней» загрузки учителей давно назрела, а теперь она и продавливается сверху. Неоднократно о проблемах школ и учителей говорил президент, тема обсуждалась в Госдуме.
Педагогической отчетностью возмутился и председатель правительства Михаил Мишустин. «Это было безобразием, когда учителя фактически тратили больше времени на заполнение разных формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками, на методологию и преподавание», — сказал премьер.
Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко, курирующий в отечественном кабмине образование, считает, что нагрузка на учителей «будет уменьшаться естественным образом». В частности, потому что они будут тратить меньше времени на оформление документов.
И даже не просто меньше, а кратно, в 25 раз — поддержали министров в надзорном ведомстве в образовании. Мол, если действительно вся отчетность будет содержать только 2 вида документов у воспитателей и 6 у учителей (а ведомства и департаменты, надо думать, перестанут дублировать друг друга), пресловутая «бумажная нагрузка», как и электронная, упадет в 25 раз.
Главное, чтобы в результате реформ реальная зарплата не упала в 2−3 раза, не говоря уж о 25 — так невесело реагируют учителя.
— Часто вижу негативные оценки, какие-то предчувствия по поводу «новых ставок» и зарплат, — говорит методист и преподаватель СПО Анастасия Гордеева. — Притерпелись, работаем, оставьте как есть. Или такое — всегда было 18 часов, что нового? По 18 часов в школе берут редко, 24 еще встречается. Но обычная нагрузка учителя составляет 32−34 или выше. В начале года, когда проект приказа «Об особенностях труда и отдыха» только появился, профсоюзы и некоторые педагоги усмотрели в нем намерение навесить на учителей еще больше. Например, работа «в вечернее и ночное время». И решение усилить зависимость схемы оплаты труда от решений администрации. Хотя намерение было строго противоположным — твердые оклады, снижение нагрузки, прозрачные схемы начисления зарплат. Попросили ввести в документ понятие «сверхурочная работа». В итоге в приказе я все же усматриваю положительное. Например, зафиксировано, что объем работы не может меняться в течение учебного года по инициативе школьной администрации. Прописано, что именно входит в ставку, что в догрузку, а что дополнительно. Часы, потраченные на детей на домашней форме обучения, включены в основные часы (а вот дети с ограниченными возможностями здоровья идут «бонусом», как и индивидуальные программы). По замещениям понятно, что работаем 2 месяца, а потом уже по дополнительному договору. Понятие «компенсационные выплаты» в приказе оставили, а документ будет действовать до 2031 года (реформа зарплат у учителей обещана в 2027—2028-м. — Прим. «МК»). А вот «сверхурочную занятость» там найти не удалось.